Skakalci na ekipni tekmi Sloveniji prinesli sedmo medaljo na OI

Peking, 14. februarja - Nov dan na olimpijskih igrah v Pekingu je Sloveniji prinesel novo, že sedmo odličje. Tokrat so srebrno kolajno na ekipni tekmi osvojili skakalci Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc. Premagali so jih zgolj Avstrijci, tretji pa so bili Nemci.

Slovenci so bili po prvi seriji ekipne tekme na veliki skakalnici, ki jo je zaznamoval močan veter, na prvem mestu. Avstrijci so jih po pravem trilerju - odločala sta zadnja dva skoka druge serije - in smoli slovenskih skakalcev z vetrovnimi razmerami na koncu ugnali za 8,3 točke.

Glavni trener Robert Hrgota je bil zadovoljen s srebrom, v isti sapi pa je dodal, da bi ob malce več sreče z vetrom lahko njegovi varovanci osvojili tudi zlato.

"Super! Odlično se nam je izšlo," je v prvem odzivu za TV Slovenija dejal kapetan ekipe Peter Prevc, ki je osvojil že svojo drugo kolajno na teh igrah in četrto olimpijsko v karieri.

Na zadnji tekmi v olimpijskem skakalnem centru Zhangjiakou so tako slovenski skakalci osvojili še četrto medaljo. Peter Prevc in Zajc sta bila skupaj z Niko Križnar in Uršo Bogataj zlata na mešani ekipni tekmi. Bogatajeva je olimpijska prvakinja na srednji skakalnici, Križnarjeva pa je bila na isti tekmi tretja.

Slovenski tabor je danes v Pekingu zastopala še deskarka prostega sloga Urška Pribošič, ki je v kvalifikacijah akrobatskih skokov zasedla 18. mesto in tudi v svojem drugem nastopu ostala brez finala.

Olimpijsko dogajanje je sicer zaznamovala tudi odločitev Mednarodnega športnega razsodišča (Cas), da bo ruska umetnostna drsalka Kamila Valijeva, ki je bila sredi decembra pozitivna na dopinškem testu, lahko nastopila na torkovi posamični tekmi.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je v odzivu sporočil, da medalj ne bodo podelili v času iger, če bo Valijeva na stopničkah. V Svetovni protidopinški agenciji (Wada) so bili kritični do odločitve Casa, v Moskvi pa so jo pozdravili.