Kustečeva izpostavlja pomen slovenskih raziskovalk pri raziskavah in razvoju

Ljubljana/Postojna, 11. februarja - Šolska ministrica Simona Kustec ob današnjem mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti izpostavlja pomembno vlogo, ki jo imajo slovenske raziskovalke pri raziskavah in razvoju. Ob obisku vlade v primorsko-notranjski regiji je danes obiskala tudi inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in se srečala s tamkajšnjimi raziskovalkami.