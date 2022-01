Slovenska znanstvenoraziskovalna skupnost izjemno motivirana za sodelovanje v evropskih programih

pripravil Naum Dretnik

Ljubljana, 31. januarja - Evropski okvirni programi za raziskave in inovacije so glavni instrumenti EU za uresničevanje skupnega raziskovalnega prostora in po besedah Petra Volaska z MIZŠ je slovenska znanstvenoraziskovalna skupnost izjemno motivirana za sodelovanje. To kažejo tudi podatki, saj je bilo iz Slovenije v Obzorju 2020 poslanih več kot 10.000 prijav za projekte.