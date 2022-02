Volitve v času pandemije: Od glasovanja po pošti do oddaje glasu iz avtomobila

piše Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 12. februarja - V času pandemije covida-19, ki traja že skoraj dve leti, so volitve izvedli v več evropskih državah. Večinoma so skušali glasovanje omogočiti tudi tistim volivcem, ki so bili okuženi ali v karanteni, bodisi z glasovanjem po pošti, na domu ali pa na posebnih voliščih, kjer so glas oddali kar iz avtomobila.