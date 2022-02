WHO: V Afriki morajo šestkrat povečati cepljenje proti covidu-19

Brazzaville/Cape Town, 4. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v četrtek opozorila, da morajo na afriški celini šestkrat povečati cepljenje proti covidu-19, če želijo do sredine leta doseči 70-odstotno precepljenost. Iz Južne Afrike so medtem sporočili, da so proizvedli prvo v Afriki razvito cepivo mRNA proti covidu-19.