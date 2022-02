V Kidričevem letos dve tretjini proračunskega denarja za investicije

Kidričevo, 5. februarja - Kidričevski proračun, ki so ga tamkajšnji svetniki potrdili na decembrski seji, je letos zakoličen pri 14,5 milijona evrov, pri čemer je kar deset milijonov evrov namenjenih za investicijske odhodke. Občina načrtuje za nekaj manj kot 11,4 milijona evrov prihodkov, primanjkljaj pa bodo pokrili s kreditom in ostankom sredstev iz preteklih let.