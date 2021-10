V Spodnjem Podravju v gradnjo 23 kilometrov kolesarskih povezav

Ptuj, 6. oktobra - Na sedežu Mestne občine Ptuj so danes podpisali pogodbo za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav v Spodnjem Podravju na odseku od Ptuja prek Hajdine in Kidričevega do Majšperka. Izvajalec gradbenih del, ocenjenih na osem milijonov evrov, bo Cestno podjetje Ptuj, ki bo zaključil z njimi najkasneje konec marca 2023.