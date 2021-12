Država bo na območju Kidričevega poskrbela za dodatno poplavno zaščito

Kidričevo, 11. decembra - Ministrstvo za okolje na območju občine Kidričevo načrtuje izvedbo protipoplavnih ukrepov v sklopu projekta zmanjševanja poplavne ogroženosti omenjene občine, ki so ga uvrstili v nabor projektov iz načrta za okrevanje in odpornost. Kot so pojasnili na vprašanje poslanke Suzane Lep Šimenko, je rok za končanje del predviden do leta 2026.