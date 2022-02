EIB stavi na podporo prehodu na zeleno in digitalno

Ljubljana, 3. februarja - Evropska investicijska banka (EIB) in Slovenija, ki zelo dobro sodelujeta, si prizadevata še za bolj okrepljeno sodelovanje, sta danes dejala podpredsednica EIB Liljana Pavlova in finančni minister Andrej Šircelj. Ker je EIB osredotočena na podporo projektov za prehod na zeleno in digitalno, si želita več takšnih projektov.