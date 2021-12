SID banka in EIB podpisali pogodbo za 50 milijonov evrov sredstev za financiranje občin

Ljubljana, 23. decembra - Predstavniki SID banke in Evropske investicijske banke (EIB) so podpisali pogodbo o novi zadolžitvi SID banke za 50 milijonov evrov. Sredstva bo SID banka skupaj s 50 milijoni evrov, pridobljenimi z zadolžitvijo pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB), namenila financiranju projektov s področja infrastrukture, energetske učinkovitosti in okolja.