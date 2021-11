EIB: Banke v regiji povečujejo obseg poslovanja

Luxembourg, 29. novembra - Banke v regiji srednja, vzhodna in jugovzhodna Evropa, vključno s Slovenijo, Češko, Hrvaško in Madžarsko, povečujejo obseg poslovanja. Po lanskem zastoju je letošnje znova donosno, v najnovejšem pregledu dejavnosti bank in bančnih skupin v tej regiji ugotavlja Evropska investicijska banka (EIB).