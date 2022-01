Evropska sredstva projektu e-oskrbe na domu

Ljubljana, 27. januarja - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za javni razpis e-oskrba na domu, ki ga bo izvedlo ministrstvo za zdravje. V prvih dveh letih nameravajo v projekt vključiti do 5000 upravičencev, za kar je zagotovljenih tri milijone evrov nepovratnih evropskih sredstev, so sporočili.