EEA: Zaradi ekstremnih vremenskih razmer v 40 letih umrlo do 145.000 Evropejcev

Bruselj, 3. februarja - Ekstremni vremenski pojavi, kot so nevihte, vročinski valovi in poplave, so v zadnjih 40 letih povzročili od 85.000 do 145.000 smrtnih žrtev v Evropi in gospodarsko škodo v višini približno 500 milijard evrov. Največje izgube na prebivalca so bile zabeležene v Švici, Sloveniji in Franciji, kaže raziskava Evropske agencije za okolje.