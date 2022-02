EEA: Ljubljana med najbolj zelenimi prestolnicami, a na repu po dostopu do zelenih površin

Ljubljana, 1. februarja - Zelena območja v mestih so izjemnega pomena za zdravje in počutje prebivalcev, a dostopnost do njih v evropskih mestih ni enaka. Ljubljana je po deležu zelenega območja v mestu in pokritosti z drevesi v vrhu, glede na javno dostopnost do zelenega prostora pa na repu evropskih prestolnic, za njo je le islandski Reykjavik, izhaja iz podatkov EEA.