Guterres: Svet na katastrofalni poti do segrevanja za 2,7 stopinje

Pariz, 17. septembra - Ob neuspehu pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov je svet na "katastrofalni" poti do segrevanja ozračja za 2,7 stopinje Celzija, je danes opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Opozorilo je sledilo ugotovitvam poročila ZN o globalnih zavezah glede emisij, ki kaže, da bo namesto do zmanjšanja prihajalo do "znatnega povečanja".