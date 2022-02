Zeleno okrevanje EU po ugotovitvah poročila ovirajo naložbe v fosilna goriva

Ljubljana, 3. februarja - Države EU v 672 milijard evrov vreden sklad EU za okrevanje vključujejo tudi naložbe, ki bodo zelo verjetno škodile okolju in podnebju, kaže analiza načrtov za okrevanje in odpornost 10 držav EU, med njimi Slovenije. V slovenskem so po ugotovitvah Focusa in Umanotere med drugim tudi potencialno škodljivi projekti za okolje.