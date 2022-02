V Focusu nezadovoljni z jedrsko energijo kot trajnostno naložbo

Ljubljana, 2. februarja - Okoljska organizacija Focus ocenjuje, da jedrske energije ne moremo obravnavati kot prehodne tehnologe na poti v podnebno nevtralnost. Jedrske elektrarne svet zaklenejo v netrajnostno tehnologijo za naslednjih 80 do 130 let, so opozorili v odzivu na današnji predlog Evropske komisije.