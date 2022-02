Združenje nadzornikov: Lani nekaj več spolne uravnoteženosti v vodstvu podjetij

Ljubljana, 3. februarja - Stanje na področju spolne uravnoteženosti v vodstvu 56 državnih in borznih podjetij, ki jih v okviru pobude 40/33/2026 spremljata Združenje nadzornikov Slovenije in družba Deloitte Slovenija, se je v 2021 nekoliko izboljšalo, so sporočili iz združenja. Je bilo pa stanje slabše pri imenovanjih novih članov nadzornih svetov, ki jih je predlagal SDH.