Združenje nadzornikov s pobudo za prostovoljno doseganje spolne raznolikosti v organih vodenja

Ljubljana, 14. novembra - Združenje nadzornikov Slovenije je danes na konferenci korporativnega upravljanja predstavilo pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb. S to pobudo želijo slediti državam, ki so dosegle napredek brez zakonske regulacije na tem področju, so sporočili iz združenja.