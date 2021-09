Raziskava: Cilje glede spolne uravnoteženosti v vodstvu dosegla Loterija Slovenije

Ljubljana, 12. septembra - Napredek glede doseganja spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora so med majem in avgustom naredile družbe Loterija Slovenije, Elektro Primorska, Sij in Gen energija. Pri tem pa le Loterija Slovenije dosega cilj 40-odstotne zastopanosti manj zastopanega spola v nadzornem svetu in 33-odstotne v nadzornem svetu in upravi skupaj.