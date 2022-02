Pahor s portugalskim kolegom s skupno izjavo ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov

Ljubljana, 3. februarja - Predsednik republike Borut Pahor in predsednik Portugalske Marcelo Rebelo de Sousa sta ob današnji 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama objavila skupno izjavo. V njej sta izpostavila dobre odnose med državama in napovedala uradni obisk Pahorja na Portugalskem 14. in 15. februarja, ko bodo obletnico tudi obeležili.