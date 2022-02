V Srebrni niti za nove normative v domovih, po navedbah ministrstva za delo jih pripravljajo

Ljubljana, 2. februarja - Združenje Srebrna nit svari ministrstvi za zdravje in za delo, da razmere v domovih za starejše brez novih kadrovskih standardov in normativov in dodatnih zaposlitev na področju socialne oskrbe in zdravstvene nege niso v prid stanovalcev. Na ministrstvu za delo pa so za STA zagotovili, da priprava sprememb standardov in normativov poteka.