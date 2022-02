Predlogu zakona glede posojil v frankih se obeta podpora

Ljubljana, 1. februarja - DZ je opravil drugo obravnavo predloga zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih, o katerem bo glasoval v sredo. Podporo predlogu so danes napovedali v poslanskih skupinah SDS, SNS, Levica in SD, odrekli so mu jo v SAB. V poslanskih skupinah NSi, DeSUS in LMŠ bodo glasovali različno.