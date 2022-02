Združenje bank: Ustavno sodišče ni prišlo do zaključka, da so pogodbe v frankih nične

Ljubljana, 1. februarja - Ustavno sodišče ni prišlo do zaključka, da so kreditne pogodbe v švicarskih frankih nične, temveč je preverjalo predvsem določena stališča rednih sodišč, so v odzivu na današnjo sodbo ustavnega sodišča izpostavili v Združenju bank Slovenije. Odločitev po njihovem mnenju tudi potrjuje, da zakonsko urejanje te problematike ni primerno.