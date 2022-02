Raziskave na področju raka dojk in rodil bo podpiral tudi sklad Mojce Senčar

Ljubljana, 2. februarja - Združenje za boj proti raku dojk Europa Donna Slovenija poudarja, da so v prizadevanjih za manj raka dojk in rakov rodil raziskave zelo pomembne. Odslej bo te podpiral tudi sklad Mojce Senčar, ki so ga ustanovili. Prvi razpis za podelitev sredstev iz sklada bo objavljen maja, so napovedali danes na novinarski konferenci.