Ministrstvo za javno upravo: Grožnje s stavko preuranjene, izzive lahko rešimo za pogajalsko mizo

Ljubljana, 1. februarja - Na ministrstvu za javno upravo so ob današnjih odzivih sindikatov javnega sektorja na dosežen dogovor o zdravniških plačah zapisali, da so grožnje s stavko preuranjene. Prepričani so, da izzive lahko rešijo za pogajalsko mizo. Predlog glede usklajevanja vrednosti plač pa bo vlada predvidoma obravnavala na seji v četrtek.