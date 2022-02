Prepoved frackinga še petič brez zadostne podpore v DZ

Ljubljana, 1. februarja - Predlog popolne prepovedi frackinga v Sloveniji je tudi v petem poskusu ostal brez zadostne podpore v DZ. Novelo zakona o rudarstvu, ki so jo vložile poslanske skupine Levica, LMŠ in SD in bi prepovedala pridobivanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi pod tlakom, je namreč matični odbor zavrnil.