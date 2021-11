Peti poskus za prepoved frackinga nadaljuje pot v DZ

Ljubljana, 25. novembra - DZ je danes s 46 glasovi za in 41 proti sklenil, da je predlog za prepoved hidravličnega lomljenja v Sloveniji, ki so ga vložile poslanske skupine Levica, LMŠ in SD, primeren za nadaljnjo obravnavo. Gre za peti poskus, s katerim želijo preprečiti načrte britanske družbe Ascent Resources za vrtanje v Petišovcih.