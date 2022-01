Opozicijski predlog prepovedi frackinga na odboru DZ brez podpore

Ljubljana, 19. januarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na današnji seji z 10 glasovi proti in devetimi za zavrnil opozicijski predlog popolne prepovedi frackinga v Sloveniji. Šlo je že za peti tak poskus, pri čemer so predlagatelji izpostavljali, da bi na plenarnem zasedanju DZ lahko zagotovili večino glasov, a sestava odbora tega ne odraža.