Hisense Europe v Sloveniji išče nekaj sto novih sodelavcev

Velenje, 28. januarja - Hisense Europe, pod okrilje katerega sodi tudi velenjsko Gorenje, kjer so trenutno z naročili polno zasedeni, išče nove sodelavce. V Gorenjevih proizvodnih obratih bodo zaposlili od 250 do 400 novih sodelavcev, dodatno želijo zaposliti še 60 tehnologov, strojnikov, vzdrževalcev in blagovnih manipulantov ter večje število inženirjev.