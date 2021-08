Gorenje letos z rastjo proizvodnje in nadaljnjim zaposlovanjem

Velenje, 24. avgusta - Po lanskem turbolentnem letu, zaznamovanem z izbruhom pandemije covida-19, so v velenjskem Gorenju v prvem polletju letos imeli skoraj 60-odstotno rast obsega prodaje in proizvodnje glede na lani. Še naprej dodatno zaposlujejo, trenutno med drugim iščejo 140 delavcev za proizvodnjo in večje število razvojnih inženirjev.