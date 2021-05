V Velenju bodo proizvodnjo televizorjev povečali tudi ob pomoči države

Velenje, 24. maja - Direktor tovarne Hisense Europe Electronic Chao Liu in gospodarski minister Zdravko Počivalšek sta v Velenju podpisala pogodbo o državnem subvencioniranju Hisensove investicije tovarne televizijskih aparatov v Velenju v višini skoraj enega milijona evrov. To predstavlja 25 odstotkov vrednosti investicije, načrtovane v obdobju do konca leta 2023.