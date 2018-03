Na Jesenicah našli rešitev za sporazumevanje s tujci

Jesenice, 13. marca - Medtem ko se vse več občin v Sloveniji srečuje z naraščajočim deležem tujcev in težavami v komunikaciji, so na Jesenicah pri sporazumevanju z njimi vzpostavili primer dobre prakse. Zaposlili so prevajalko, ki brezplačno pomaga pri komunikaciji v različnih ustanovah, kot so šole, vrtci, bolnišnica, upravna enota in center za socialno delo.