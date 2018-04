Na Jesenicah se trudijo s socialno aktivacijo mladih priseljenk

Jesenice, 24. aprila - Udeleženke projekta OrientAkcija iz Maroka, Dominikanske republike, Bosne in Hercegovine, Kosova in Makedonije, ki so se pred nekaj leti preselile na Jesenice, so danes obiskale jeseniško splošno bolnišnico. Ob tem so spoznale bolnišnico in si ogledale urgentni center ter ginekološko-porodniški in pediatrični oddelek.