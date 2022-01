ZZZS proti predlaganim spremembam na področju izplačevanja bolniških nadomestil

Ljubljana, 25. januarja - Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) predlaga DZ, da zavrne predloga novel zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju ter zakona o delovnih razmerjih. Predlagane spremembe namreč prinašajo občutno dodatno finančno breme za ZZZS, finančne posledice pa so nerealno ocenjene, so med drugim navedli pri ZZZS.