Sindikati ostro proti skrajšanju obdobja izplačila bolniškega nadomestila v breme delodajalca

Ljubljana, 25. januarja - V sindikalnih centralah ostro nasprotujejo predlogoma novel zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju ter zakona o delovnih razmerjih, ki so ju predlagali v SAB, podprli pa tudi koalicijski poslanci. Opozarjajo, da bo predlagano skrajšanje obdobja izplačila bolniškega nadomestila v breme delodajalca poslabšalo stanje v zdravstveni blagajni.