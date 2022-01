Odbor za zdravstvo prikimal skrajšanju obdobja izplačila bolniškega nadomestila v breme delodajalca

Ljubljana, 20. januarja - Odbor DZ za zdravstvo je na današnji seji prikimal predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kot so predlagali v SAB, bi obdobje, v katerem se nadomestilo za bolezen oz. poškodbo izplačuje v breme delodajalca, s sedanjih 30 skrajšali na 20 delovnih dni. Predlog so poleg SAB podrli tudi koalicijski poslanci.