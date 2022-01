Ministrstvo podaljšalo razpis za sofinanciranje širokopasovnih omrežij na belih lisah

Ljubljana, 21. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo rok za oddajo vlog za tretji javni razpis za sofinanciranje širokopasovnih omrežij na belih lisah, ki ga je objavilo novembra lani. Vnos vlog v elektronski sistem, ki se je začel 20. decembra, po novem poteka do 15. marca do 14. ure, je ministrstvo objavilo v današnjem uradnem listu.