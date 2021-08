Do drugega odpiranja vlog na razpisu za gradnjo širokopasovnih omrežij na belih lisah prispelo šest vlog

Ljubljana, 6. avgusta - Na javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 5 je v roku do drugega odpiranja vlog prispelo šest vlog treh prijaviteljev, so danes sporočili iz ministrstva za javno upravo. Prijavitelji so predložili projekte za sofinanciranje gradnje v občinah Cerkno, Nazarje, Sevnica, Mirna Peč in Trebnje.