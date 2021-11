Objavljen tretji razpis za sofinanciranje širokopasovnih omrežij na belih lisah

Ljubljana, 26. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem uradnem listu objavilo tretji javni razpis za podporo za širokopasovno infrastrukturo na območju belih lis. Vnos vlog v elektronski sistem bo potekal od 20. decembra do 26. januarja 2022 do 14. ure.