KGZS opozarja, da divji prašiči ponekod ogrožajo obstoj kmetij

Ljubljana, 21. januarja - Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) opozarjajo, da predvsem na Primorskem, Kočevskem in Beli krajini, zahodnem Krasu ter v Pomurju in Zasavju divji prašiči povzročajo veliko škode v kmetijstvu in ponekod že ogrožajo obstoj kmetij. Zbornica od lovcev pričakuje nadaljnji intenzivni odstrel, od države pa ustrezno ukrepanje.