Podgoršek na obisku kmetij v Ilirski Bistrici in okolici

Ilirska Bistrica, 12. januarja - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je danes mudil na območju Ilirske Bistrice. Obiskal je kmetiji v Knežaku in Ilirski Bistrici, kjer se je pogovarjal o pozitivnih praksah in razvoju kmetij, pa tudi o evropski kmetijski politiki, so sporočili s kmetijskega ministrstva.