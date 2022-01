Koper, 20. januarja - Katja Kirn Vodopivec v komentarju Divjad ali kmetijstvo? piše o škodi, ki jo kmetom na Krasu in v Brkinih povzroča divjad. Pojasnjuje, da je to področje zakonsko zelo slabo urejeno in dodaja, da bo morala država glede tega nujno ukrepati.