Ob prelomu leta: Doslej izplačali dve tretjini kohezijskih sredstev za obdobje 2014-2020

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 16. decembra - V okviru izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 so upravičencem v Sloveniji do konca novembra izplačali dobri dve milijardi evrov oz. 65 odstotkov razpoložljivih sredstev. Na vladi ocenjujejo, da bo do konca leta dosežen 70-odstotni delež. Črpanje je možno do konca leta 2023, medtem pa tečejo posvetovanja za novo obdobje.