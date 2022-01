Ob evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu opozorila na pomembnost cepljenja proti HPV

Ljubljana, 21. januarja - Ob 16. evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu, ki poteka do nedelje, Zveza slovenskih društev za boj proti raku z regijskimi društvi in Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pozivata starše otrok v 6. razredu osnovne šole, da se odločijo za njihovo cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV).