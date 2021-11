Program Zora obeležuje prvo obletnico začetka globalne strategije za eliminacijo raka materničnega vratu

Ljubljana, 17. novembra - Presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih obolenj Zora danes obeležuje prvo obletnico začetka globalne strategije WHO za eliminacijo raka materničnega vratu. Cilj je doseči 90-odstotno precepljenost deklic proti HPV. Ta cilj še ni dosežen, so pa prvi rezultati glede populacijskega učinka cepljenja v Sloveniji spodbudni.