V evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu poudarek pomenu presejalnih pregledov in cepljenju

Ljubljana, 17. januarja - Ob začetku evropskega tedna preprečevanja raka materničnega vratu, ki bo potekal do nedelje, v programu Zora izpostavljajo pomen povečevanja precepljenosti proti HPV, udeleževanja presejalnih pregledov programa Zora in ustreznega zdravljenja žensk s predrakavimi in rakavimi spremembami materničnega vratu tudi v času epidemije covida-19.