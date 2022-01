Mariborska uprava enota začasno zaprla vse krajevne urade

Maribor, 19. januarja - Mariborska upravna enota je z današnjim dnem zaradi bolniških odsotnosti in epidemioloških razmer v državi ter s tem povezane nezmožnosti zagotavljanja kadra začasno zaprla vse krajevne urade na svojem območju. Kot so ob tem sporočili, krajevni uradi v Dupleku, Hočah, Miklavžu in Račah do predvidoma 4. februarja ne bodo poslovali.