Celovečerni film Sare Kern Moja Vesna v tekmovalnem programu Berlinala

Berlin, 17. januarja - Film Moja Vesna scenaristke in režiserke Sare Kern bo imel svetovno premiero na 72. berlinskem mednarodnem filmskem festivalu, kjer se bo v tekmovalnem programu Generation Kplus potegoval za kristalnega medveda. Film je tiha in poetična karakterna zgodba o družinski ljubezni in žalosti, ki spremeni dinamiko v razdrobljeni družini.