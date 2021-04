V Melbournu začetek snemanja celovečernega prvenca Moja Vesna režiserke Sare Kern

Melbourne, 12. aprila - V Melbournu se je začelo snemanje celovečernega filma Moja Vesna nagrajene slovenske scenaristke in režiserke Sare Kern, ki že nekaj let živi v Avstraliji. V filmu bo poleg ameriških in avstralskih igralcev nastopil tudi Gregor Bakovič in amaterska igralka Loti Kovačič.